«По возможности – баня»: Туктамышева рассказала, как быстро восстановиться после тренировки

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в Instagram дала рецепт быстрого восстановления после изнурительных тренировок.

«По возможности — это баня, а если ее нет, то горячий душ. Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановиться. И еще суперсредство — это сон. Ну и покушать, естественно». Елизавета Туктамышева

«Что-то вы, Лиза, стали совсем тоненькой. Одни глаза остались», «Хороший рецепт. Но еще можно делать массаж. Тоже очень помогает», «Лиза, желаем вам как можно скорее набрать боевую форму и снова стать лучшей в стране», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Елизавета Туктамышева в этом сезоне хочет попробовать вернуться на прежний уровень. Она не оставляет надежду попасть на олимпийские игры, которые состоятся в 2022 году. При этом спортсменке будет очень непросто. Молодые подопечные Этери Тутберидзе сейчас в неплохой форме и они обладают куда большим набором прыжковых элементов, что в фигурном катании очень важно. Впрочем, фигуристка не отчаивается. Она уверена, что все в ее силах.