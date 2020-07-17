Александра Солдатова в голубом купальнике похвасталась пышными формами в бассейне

Трехкратная чемпионка мира в командном зачете по художественной гимнастике 22-летняя Александра Солдатова показала в Instagram свои прекрасные пышные формы в бассейне. Звезда разместила снимок, на котором она запечатлена в голубом купальнике.

«В такую погоду только и остается, что вспоминать теплые дни», — заявила она.

Судя по всему, гимнастка очень расстроилась, что в столице испортилась погода.

«Красота и прелесть в одном лице», «Александра, вы просто неземная девушка», «Прелесть. Красотулечка и зайка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александра Солдатова – одна из самых ярких российских гимнасток последнего времени. Она чемпионка мира 2018 года в упражнениях с лентой. Также звезда трижды выигрывала в командном зачете чемпионат Европы. Ее основная цель поехать на ближайшие олимпийские игры и удачно на них выступить. Сейчас спортсменка активно готовится к будущим стартам.