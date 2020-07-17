«Спасибо за слова»: Арзамасова поблагодарила подписчика, пожелавшего ей счастья с Авербухом

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова отреагировала в Instagram на слова одного из своих подписчиков. Актриса разместила красивый кадр, на котором она стоит на носу корабля. На девушке великолепное платье.

«Самых мирных и ясных всем снов», — заявила молодая возлюбленная 46-летнего хореографа Ильи Авербуха.

Один из подписчиков отвесил Арзамасовой комплимент. «И еще: и вы, и Илья обладаете всеми необходимыми человеческими качествами: добротой, скромностью, человеколюбием… Для меня лично это очень важно».

На это звезда «Папиных дочек» ответила: «Спасибо большое за добрые слова».

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Напомним, что о романе 25-летней Лизы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха стало известно несколько недель назад. Журналистам удалось заснять парочку на одной из террас, где они мило беседовали. Позже стало известно, что звезды уже давно вместе. Они и сами не стали это отрицать.