«Не каждый великий спортсмен становится великим тренером»: Слуцкая высказалась о Плющенко

Как отметила фигуристка, двукратному олимпийскому чемпиону нужно время и опыт.

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая заявила, что двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко нужно время и опыт, чтобы проявить себя на тренерском мостике.

Как отметила Слуцкая, рабовладельческого строя в России нет. Никто спортсменов силком к себе не забирает. Если кто-то из фигуристов меняет наставника, то это исключительно желание самого спортсмена и его родителей, сообщает «Собеседник».

«Поэтому время покажет. Не каждый великий спортсмен становится великим тренером. И не каждый тренер становится великим тренером». Ирина Слуцкая

больше по теме Ягудин поделился снимками с Плющенко с чемпионатов мира и Европы, на которых его обыграл Олимпийский чемпион разместил на своей страничке серию архивных кадров.

Отметим, что большой общественный резонанс вызвало решение пятнадцатилетней фигуристки Александры Трусовой не так давно сменить наставника. Она ушла от своего тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Многие эксперты считают, что двукратный олимпийский чемпион переманил девушку с помощью денег. Сам он, конечно, подобные сплетни опровергает.