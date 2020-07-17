«Не каждый великий спортсмен становится великим тренером»: Слуцкая высказалась о Плющенко

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая заявила, что двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко нужно время и опыт, чтобы проявить себя на тренерском мостике.
Как отметила Слуцкая, рабовладельческого строя в России нет. Никто спортсменов силком к себе не забирает. Если кто-то из фигуристов меняет наставника, то это исключительно желание самого спортсмена и его родителей, сообщает «Собеседник».
«Поэтому время покажет. Не каждый великий спортсмен становится великим тренером. И не каждый тренер становится великим тренером».
Отметим, что большой общественный резонанс вызвало решение пятнадцатилетней фигуристки Александры Трусовой не так давно сменить наставника. Она ушла от своего тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Многие эксперты считают, что двукратный олимпийский чемпион переманил девушку с помощью денег. Сам он, конечно, подобные сплетни опровергает.