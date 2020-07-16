«Хожу направо и налево»: Киркоров рассекретил личную жизнь без Пугачевой

53-летний Филипп Киркоров рассекретил личную жизнь без Пугачевой. С Примадонной прославленный артист развелся 15 лет назад — в феврале 2005 года. С тех пор в пару к королю поп-сцены приписывали многих его партнерш — от Анастасии Стоцкой до Екатерины Варнавы. Сам же Киркоров неоднократно подчеркивал: он по-прежнему любит Пугачеву и счастлив видеть, что Алла Борисовна обрела покой рядом с Максимом Галкиным. Долгое время исполнитель уверял: они с Аллой остались друзьями, и что бы ни происходило, с Примадонной он постоянно на связи.

В четверг, 16 июля, Киркоров приехал в Витебск — артист должен был присутствовать на открытии именной звезды на «Славянском базаре». Туда Киркоров прибыл при полном параде: в украшенном золотыми вензелями белом костюме и дорогой маске от друзей Дольче и Габбана, инкрустированной бриллиантами. Сразу после открытия постамента Филипп поспешил ответить на вопросы присутствующих. Оказалось, что существующие и без того призрачные отношения с Примадонной рассеялись словно дым. Закончилась и дружба между домами. Единственное, что осталось — небольшое общение Гарри и Лизы с Аллой-Викторией и Мартином.

«Она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть, с кем делить. Я же вижу: в отличие от Аллы, я на нее подписан в «Инстаграме», — приводит слова героя «Комсомольская правда».

Сейчас сердце Киркорова полностью свободно. Но, как подмечает сам исполнитель, его сексуальная жизнь очень насыщенна. Рассекретить женщин, с которыми он делит постель, Филипп сейчас не готов, но подмечает: он очень востребован у противоположного пола, а значит, жалеть ему ни о чем не приходится.

«Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю, как хочу, и с кем захочу», — уверил он присутствующих.