В «Партии Роста» сообщили, что Шнуров будет баллотироваться в Госдуму в 2021 году

Сам музыкант эту информацию не подтвердил.

Будущее музыканта Сергея Шнурова довольно туманно. За последний год шоумен умудрился расформировать и собрать группу «Ленинград», уйти в политику и стать генеральным продюсером телеканала. Какую именно стезю выберет звезда? Или он собирается заниматься всем и сразу?

20 февраля 2020-го артист вступил в «Партию Роста», а 7 июля был избран одним из ее сопредседателей. И вот 16-го числа лидер партии Борис Титов сообщил, что Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021-м. Эту новость передал интернет-канал «360».

Однако через несколько минут другой интернет-канал «Подъем» опубликовал комментарий звезды на этот счет, и он был опровергающим.

«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — иронично отметил Шнуров.

Итак, будет ли музыкант совмещать матерные концерты с заседаниями в Думе — остается неясным. По крайней мере, будучи в политике, шоумен обещал называть все вещи своими именами.

Напомним, что уже довольно долго Шнуров является членом Общественного совета при Комитете Госдумы РФ по культуре.