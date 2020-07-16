Владимир Фриске объяснил, почему Заворотнюк могут спасти в отличие от его дочери

Как заметил отец певицы, ей может помочь лекарство, которое запретил в свое время принимать Жанне ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев.

Отец певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни пять лет назад от рака мозга, Владимир Копылов, заявил, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк можно спасти. Как известно, актриса тоже борется с тяжелым заболеванием.

Как отметил Владимир Копылов, Заворотнюк лечат лекарством, которое в свое время предлагали Жанне. Однако в те годы Дмитрий Шепелев не захотел прибегнуть к услугам медиков и попробовать его, сообщает «Собеседник».

«Я надеюсь, что у Насти получится. Может быть, что-то и поможет. Дай Бог. Они к нам не обращались за советом. У них есть свои люди. Да и что к нам обращаться? Если бы мы спасли Жанну, то одно дело. А мы, к сожалению, не смогли». Владимир Копылов

Отметим, что впервые о проблемах со здоровьем у Заворотнюк стало известно около года назад. Звезда несколько месяцев не появлялась перед публикой. Известно, что сейчас Заворотнюк находится в поселке Крекшино в своем загородном доме с семьей. У нее, как ранее писали СМИ, наблюдается ремиссия.