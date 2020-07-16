В Сеть попал редкий снимок звезды «Сватов» Олеси Железняк с мужем и сыном

Актриса уже много лет замужем за актером Спартаком Сумченко.

На страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился редкий снимок актрисы Олеси Железняк с мужем, актером Петром Сумченко, и сыном. Скорее всего, это младший ребенок в семье актрисы, Фома, который появился на свет в ноябре 2013 года. В этом году мальчику исполнится уже семь лет.

«Олеся Железняк с мужем и сыном», — гласит надпись под очень милой фотографией.

«Красивая жена и актриса», «Олесю просто обожаем. Ее роль в «Сватах» нам очень нравится», «Любимая наша актриса», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в сериале «Сваты» Олеся Железняк блистательно сыграла Ларису Викторовну Буханкину. В картине она появилась с конца четвертого сезона и сразу же полюбилась многим зрителям.

У Олеси Железняк и Спартака Сумченко четверо детей. Старший сын Савелий появился на свет в 2004 году. Дочь Агафья родилась в ноябре 2006 года, а сын Прохор — в январе 2011 года.