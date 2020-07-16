«Сколько в этом снимке любви»: Резо Гигинеишвили опубликовал фото с внуком Никиты Михалкова

Кинорежиссер Резо Гигинеишвили в Instagram опубликовал очень милый кадр со своим наследником — семилетним сыном Иваном. Ребенка ему в 2013 году подарила вторая супруга — дочь режиссера Никиты Михалкова, актриса Надежда Михалкова.

На нежной фотографии сын и отец соприкасаются лбами. Ребенок даже закрыл от удовольствия глаза. Судя по всему, Иван присутствовал на съемках одной из картин родителя.

«Сколько в этом снимке любви», «Какой трогательный получился кадр!» «Резо, ваш ребенок прекрасен. Большая удача заснять именно такой кадр», — отреагировали в комментариях некоторые пользователи.

Напомним, что от брака с Михалковой у Гигинеишвили есть дочь Нина. Ей сейчас девять лет. Также у Гигинеишвили ребенок, дочь Маша, от первой супруги — певицы Анастасии Кочетковой. Сейчас кинорежиссер в браке с бизнесвумен, светской львицей Надеждой Оболенцевой. Их брак был зарегистрирован почти год назад — 18 июля 2019 года.