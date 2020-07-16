«Рекомендую посмотреть, как готовит Маша»: Ершов из «Уральских пельменей» представил племянницу

Шоумен из «Уральских пельменей» Сергей Ершов в Instagram продолжил рассказ о своей поездке по городам России. Нелегкая занесла его в Вельск Архангельской области. В этом населенном пункте живут его родственники. В частности, племянница Маша. Ершов рассказал об увлечениях девочки.

«Рекомендую посмотреть, как вкусно и просто готовит Маша», — заявил шоумен и сделал отсыл на страничку девочки и ее мамы в Instagram.

Кроме того, он отметил, что Вельске они будут отмечать юбилей бабушки. Ершов поделился кадрами, как они с племянницей поют легендарную «Катюшу» под гитару.

Также шоумен рассказал о своих впечатлениях от поездки в отдаленный уголок страны. Вельск находится в пятистах километрах от Архангельска. «Дорога до Вельска довольна неплохая. Сегодня лидер смешных названий — деревня Дурдома. Мы сейчас у родственников в гараже. Тут заходишь, и запах такой масла. Запах детства. Весной тут было наводнение. Воды было до горизонта», — заметил Ершов.

Напомним, что Сергей Ершов один из лидеров шоу «Уральские пельмени». Ранее он рассказывал о дороге до Сыктывкара. На трассе он проткнул колесо, которое меняла ему теща.