«Копия Филиппа!»: поклонники Стоцкой оценили фото ее сына, которому исполнилось девять лет

Певица Анастасия Стоцкая в Instagram очень тепло поздравила своего сына Александра с днем рождения. Ему исполнилось десять лет. На фотографии ребенок, надо признать, запечатлен с очень серьезным видом.

«Моя душа. Мое сердце. Девять лет», — отметила под снимком Анастасия Стоцкая.

В комментариях между тем в очередной раз развернулась бурная дискуссия, чей это ребенок. Часть пользователей уверена, что Стоцкая девять лет назад родила сына от поп-короля отечественной эстрады и своего хорошего друга Филиппа Киркорова.

«Боже мой! Копия Филиппа. С днем рождения», «Похож на Киркорова», — заявили некоторые пользователи.

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Отметим, что в 2002 году Киркоров был продюсером Стоцкой. Именно он первым заметил девушку в мюзикле «Чикаго». Позже он записал с ней альбом, который взорвал хит-парады. У звезд был непродолжительное время роман.

Детей же Стоцкая родила от второго супруга — бизнесмена Сергея Абгаряна. Кроме сына у нее есть дочь Вера. Ей в этом году исполнилось три годика. Первым же мужем Стоцкой был актер Алексей Секирин. С ним она прожила пять лет.