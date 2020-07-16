«Мы жили как на вулкане»: Ольга Орлова рассказала об отношениях с Ренатом Давлетьяровым

Как отметила певица, вместе они были шесть лет.

Певица и телеведущая Ольга Орлова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем романе с продюсером и режиссером Ренатом Давлетьяровым. Вместе они были шесть лет.

«Я раньше в шутку всем говорила, что попала в кино через постель с продюсером. Ренат красиво за мной ухаживал. Он, скажем так, ногой стучал в мою дверь. Ренат, если что-то решил, то его уже не переубедить. Он приглашал меня сниматься в кино. Понимал, что я человек творческий и мне нужна такая работа. Я не отказывалась, так как мне была нужна работа». Ольга Орлова

Как отметила телеведущая, у них были яркие шесть лет жизни.

«Мы жили как на вулкане. У него все же очень жесткий нрав. Привык, чтобы все было, как он хочет. В нашей семье было много криков. Я поняла, что так всю жизнь жить невозможно. С возрастом ты ищешь более тихую гавань. Это у молодых кипят страсти. Я повзрослела и поняла, что мне необходимо что-то потише. Он звал меня замуж, но руки у нас не дошли. Так мы и расстались», — заявила певица.

Напомним, что Ренат Давлетьяров – президент Гильдии продюсеров России. С 2014 по 2019 год он был в браке с певицей и актрисой Евгенией Малаховой.