«Карьерой занимались больше, чем личной жизнью»: Орлова рассказала, почему развелась с мужем

В браке с бизнесменом Александром Кармановым она была четыре года.

Певица и телеведущая Ольга Орлова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем супруге бизнесмене Александре Карманове.

«Нас познакомила певица Ирина Салтыкова. Она сказала, что он хороший парень. Я, конечно, не сразу впустила его в свою жизнь. Мы дружили несколько месяцев. Потом начали встречаться. Мы в итоге поженились и родили ребенка».

Ольга Орлова

Как отметила звезда, в те годы она много времени уделяла карьере.

«И это, наверное, было моей ошибкой. Когда я была беременной, то меня уволили из группы «Блестящие». Дураки мы были. Такой проект с продюсером разрушили. Я была сильно обижена на него. Мы не общались несколько лет», — заметила она.

Как сказала звезда, в какой-то момент они с мужем поняли, что карьерой занимаются больше, чем личной жизнью. Поэтому решили разойтись.

«Он сыграл огромную роль в моей жизни. Мы хорошо жили, но так случилось, что разошлись. Но мы друзья по сей день», — заявила она.

Напомним, что с Александром Кармановым Орлова была на протяжении четырех лет. В 2001 году родился их сын Артем. Брак распался в 2004 году.