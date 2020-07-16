24-летняя беременная YouTube-блогерша неожиданно умерла незадолго до родов

Весь мир обсуждает смерть молодой YouTube-блогерши Николь Теи, которая к тому же была еще и беременной. 11 июля 24-летняя темнокожая жительница английского Йоркшира скончалась на восьмом месяце беременности у себя дома. Вместе с девушкой умер ее нерожденный сын.

Загадочности этой смерти придает то, что за несколько недель перед смертью Николь говорила своим 250 тысячам подписчиков, будто что-то убивает ее изнутри. Как рассказал Daily Mail дядя умершей Чарльз Мюррей, семья девушки считает, что у нее был сильный сердечный приступ, потому что перед своей кончиной блогерша пожаловалась своему парню на боли в груди и спине. Хотя официальная причина смерти еще не названа.

Родные умершей в шоке после произошедшего, никто не ждал подобной трагедии, ведь Николь была молода и крепка телом.

«Она танцовщица, и мы не думаем, что у нее были какие-то проблемы со здоровьем, — сказал дядя девушки. — Это ужасно. Но мы не узнаем наверняка, пока не получим результаты вскрытия».

Известно, что Николь запланировала выпустить несколько роликов на YouTube, и ее близкие приняли решение опубликовать их посмертно.

К сожалению, 2020 год богат на трагические смерти молодых блогеров. Несколько дней назад стало известно о гибели на дороге молодой байкерши Ксении Никитиной. В конце июня на Бали разбилась на мотоцикле 18-летняя миллионерша Настя Тропицель, а в начале апреля в ДТП в Подмосковье погиб Павел Петель.

А ранее, в конце февраля, Россию потряс инцидент с аптечным блогером Екатериной Диденко. Ее муж на вечеринке высыпал в бассейн большое количество сухого льда и предложил гостя искупаться. В результате погиб он сам и еще двое гостей, а убитая горем супруга поспешила рассказать об этом своим подписчикам, чем спровоцировала общественное осуждение.