«Она его любила»: Орлова высказалась о своих разговорах с Фриске о Шепелеве

Как отметила исполнительница, никто и никогда не узнает, что они тогда обсуждали.

Певица и телеведущая Ольга Орлова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что ее лучшая подруга Жанна Фриске действительно любила гражданского супруга телеведущего Дмитрия Шепелева.

«Она его любила. Мы много говорили о Диме Шепелеве, но наши разговоры останутся между нами навсегда». Ольга Орлова

Как отметила певица, Шепелев взял на себя важную роль и рассказал всей стране о болезни жены.

«Журналисты начали писать, что пропала Жанна Фриске. Поползли слухи, что она больна. Пришлось сделать это заявление. Потом пришла ремиссия. Вернулись силы после вакцины. Она похудела. Жанна какое-то время была всегда в ясном сознании. В Москве мы даже ходили с ней в рестораны. Это были секретные местечки, о которых не знали журналисты. Жанна считала, что она выздоровеет и вернется к прошлой жизни», — заметила Орлова.

Особенно певица и телеведущая запомнила время, проведенное с Фриске в Юрмале. Тогда, за год до смерти, у певицы было все прекрасно.

«Жанна по утрам приносила мне сок из овощей и фруктов. Это был самый вкусный сок в моей жизни. Мы считали, что с помощью вакцин удастся продлить ее жизнь», — заметила Орлова.

Жанна Фриске умерла от рака в 2015 году. От телеведущего Дмитрия Шепелева у нее остался сын Платон. Мальчик уже несколько лет не видел своих бабушку и дедушку. Шепелев не позволяет Платону общаться с родственниками гражданской жены.