Лиза Галкина в брюках кюлотах показала, как надо закрывать двери в замке

Юморист Максим Галкин в сторис Instagram показал, как его шестилетняя дочь Лиза закрывает двери в замке своих звездных родителей. На кадрах записи можно увидеть, как девочка в брюках-кюлотах и блюзе ловко орудует с дверьми с помощью пятой точки. При этом на заднем плане слышен хохот ее матери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Отметим, что нынешнее лето семейство из-за пандемии вынуждено проводить в замке Максима Галкина в деревне Грязь. До этого семья в течение нескольких лет ездила в Юрмалу, где они каждое лето снимали особняк на несколько месяцев.

Как известно, Алла Пугачева находится в группе риска. Ей 71 год. Поэтому Максим Галкин предпочел не рисковать здоровьем самого родного человека.

Кстати, не за горами время, когда Лиза и ее братик Гарри должны пойти в первый класс. Примадонна и ее супруг в самое ближайшее время должны будут определиться со школой, которую станут посещать их наследники. Возможно, выбор они уже сделали, но пока хранят информацию втайне от папарацци.