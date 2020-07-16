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Лиза Галкина в брюках кюлотах показала, как надо закрывать двери в замке

Телеведущий Максим Галкин разместил очередной забавный ролик со своей наследницей.

Лиза Галкина в брюках кюлотах показала, как надо закрывать двери в замке
Лиза Галкина ловко управилась с дверями в замки родителей/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Юморист Максим Галкин в сторис Instagram показал, как его шестилетняя дочь Лиза закрывает двери в замке своих звездных родителей. На кадрах записи можно увидеть, как девочка в брюках-кюлотах и блюзе ловко орудует с дверьми с помощью пятой точки. При этом на заднем плане слышен хохот ее матери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Лиза Галкина. Фото
Лиза Галкина ловко управилась с дверями в замке родителей. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Отметим, что нынешнее лето семейство из-за пандемии вынуждено проводить в замке Максима Галкина в деревне Грязь. До этого семья в течение нескольких лет ездила в Юрмалу, где они каждое лето снимали особняк на несколько месяцев.

Как известно, Алла Пугачева находится в группе риска. Ей 71 год. Поэтому Максим Галкин предпочел не рисковать здоровьем самого родного человека.

Кстати, не за горами время, когда Лиза и ее братик Гарри должны пойти в первый класс. Примадонна и ее супруг в самое ближайшее время должны будут определиться со школой, которую станут посещать их наследники. Возможно, выбор они уже сделали, но пока хранят информацию втайне от папарацци.

Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим ГалкинНовости google

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Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим ГалкинНовости google
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