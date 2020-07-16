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Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Елену и ее детей признали утратившими право использовать жилье.

Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Первая семья Пригожина осталась на улице/http://globallookpress.com/

Первую семью продюсера Иосифа Пригожина Елену и их двоих общих детей, сына Дмитрия и дочь Данаю, выселили из квартиры из-за долгов. Суд удовлетворил иск компании «Бенефит» к первой семье звезды. Елену Пригожину и ее детей признали утратившими право использовать жилье. В ближайшее время они будут вынуждены покинуть апартаменты.

Известно, что в пользу компании взыскали задолженность по договору финансовой аренды в размере четырех миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что несколько лет назад первая супруга Пригожина и ее нынешний муж решили заложить квартиру. Им срочно понадобились деньги. Позже они выплачивали долги компании-займодателю, но не в полном размере. Несколько месяцев назад организация, взявшая в залог апартаменты, сообщила о невозврате жилья.

Позже Пригожин отмечал, что предупреждал первую жену о таком развитии событий, но его никто не слушал. Он также говорил, что ему очень жалко бабушку своих детей, которая рискует остаться на улице.

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