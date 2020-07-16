«Дима не разрешал приезжать»: Орлова вспомнила, как Шепелев запретил ей навестить Фриске в США

Певица Ольга Орлова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как телеведущий и гражданский супруг ее подруги Жанны Фриске Дмитрий Шепелев запретил ей приезжать в Америку. В США исполнительница долгое время лечилась от рака.
«В какой-то момент Жанна перестала мне отвечать на смс. Я сначала не била тревогу. Но потом я позвонила семье. Я потеряла сон, когда узнала, что она заболела. Я была готова немедленно прилететь, но Дима Шепелев не разрешал приезжать никому. Он так решил.
Жанна была без связи, и я не могла связаться с ней лично. Как только она написала мне сама, то я сразу приехала. Для меня выбор Жанны в качестве спутника ее жизни не обсуждался. Внешне, когда мы встретились, она сильно изменилась, но внутренне это была моя Жанна. Она была, конечно, ослаблена. Но это была все равно она. Я сказала, когда ее увидела, что хочу в туалет и ревела там пять минут. Мне это было необходимо после увиденного».
Как сказала Орлова, она до сих пор чувствует уход подруги, хотя прошло пять лет.
«Эту потерю никогда не восполнишь. Я не стерла до сих пор в телефоне ее номер. У меня есть от нее смски. Она мне в последние месяцы жизни писала на почту. И это сохранено», — заметила певица.
Жанна Фриске два года боролась с раком мозга. Она ушла из жизни 15 июня 2015 года. От Шепелева у нее остался сын Платон, крестный сын Орловой. Телеведущий не позволяет родным и близким Фриске видеться с ребенком.