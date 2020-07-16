Ольга Казаченко: «Жена Вадима перечисляет на ребенка 14 тысяч рублей»
Видео
Поженятся ли Мирослава Карпович и Павел Прилучный: появилось видеопредсказание
Видео

«Дима не разрешал приезжать»: Орлова вспомнила, как Шепелев запретил ей навестить Фриске в США

Певица долгое время лечилась в Америке от рака.

«Дима не разрешал приезжать»: Орлова вспомнила, как Шепелев запретил ей навестить Фриске в США
Шепелев не позволял Орловой приехать в США к Фриске, где она лечилась от рака/http://globallookpress.com/

Певица Ольга Орлова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как телеведущий и гражданский супруг ее подруги Жанны Фриске Дмитрий Шепелев запретил ей приезжать в Америку. В США исполнительница долгое время лечилась от рака.

«В какой-то момент Жанна перестала мне отвечать на смс. Я сначала не била тревогу. Но потом я позвонила семье. Я потеряла сон, когда узнала, что она заболела. Я была готова немедленно прилететь, но Дима Шепелев не разрешал приезжать никому. Он так решил.

Жанна была без связи, и я не могла связаться с ней лично. Как только она написала мне сама, то я сразу приехала. Для меня выбор Жанны в качестве спутника ее жизни не обсуждался. Внешне, когда мы встретились, она сильно изменилась, но внутренне это была моя Жанна. Она была, конечно, ослаблена. Но это была все равно она. Я сказала, когда ее увидела, что хочу в туалет и ревела там пять минут. Мне это было необходимо после увиденного».

Ольга Орлова

Как сказала Орлова, она до сих пор чувствует уход подруги, хотя прошло пять лет.

«Эту потерю никогда не восполнишь. Я не стерла до сих пор в телефоне ее номер. У меня есть от нее смски. Она мне в последние месяцы жизни писала на почту. И это сохранено», — заметила певица.

Жанна Фриске два года боролась с раком мозга. Она ушла из жизни 15 июня 2015 года. От Шепелева у нее остался сын Платон, крестный сын Орловой. Телеведущий не позволяет родным и близким Фриске видеться с ребенком.

Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеОльга ОрловаОльга Орлова последние новостиПрограмма "Судьба человека"

Тэги

Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеОльга ОрловаОльга Орлова последние новостиПрограмма "Судьба человека"
Loading...