Гарик Мартиросян включил двух неожиданных персонажей в пятерку самых красивых женщин в мире

Юморист поинтересовался у своих подписчиков, кто для них из красавиц на первом месте.

Шоумен Гарик Мартиросян в Instagram назвал свою пятерку самых красивых женщин в мире. Среди них можно увидеть таких популярных актрис, как Анджелина Джоли, Джессика Альба и Марго Робби.

А вот два других персонажа вызывают определенные вопросы для незнающих. В списке Мартиросяна оказались персонажи из скетч-шоу «Наша Russia» учительница элитной школы из Воронежа Снежанна Денисовна и официантка суши-бара «Белая Ива» из Иваново Анастасия Кузнецова. Их роли, напомним, исполнили юмористы и друзья Мартиросяна Сергей Светлаков и Михаил Галустян.

«Топ-5 самых красивых женщин в мире! А кто из них для вас на первом месте?» — спросил Мартиросян пользователей. «Первые три явно притянуты. Они вообще кто?» «Первые три красотки заплатили, чтобы попасть в этот топ-5», — пошутили в ответ подписчики.

Напомним, скетч-шоу «Наша Russia» имело небывалый успех в 2006 году, когда впервые появился на экранах. Некоторые фразы героев стали крылатыми, а их образы – символами. В 2011 году проект перестал существовать в первоначальном виде. Слепаков и Галустян отмечали, что интересные повороты и неожиданные решения закончились.