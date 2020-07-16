Бывшая жена Андрея Аршавина сообщила, что футболист заблокировал номера их детей в телефоне

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина заявила, что спортсмен — патологический лгун в вопросах, касающихся детей. Недавно игрок уверял, что лишен возможности видеть свою дочь Есению, а также старших детей Казьминой от других отношений. Он их всегда считал родными и уверял, что, к примеру, дочь Алиса всегда называла его «папой».

«Алиса до сих пор его ждет, не поняла, что «папа» ушел. Ни с праздниками не поздравит, ни просто не позвонит – в телефоне заблокировал. Она что ему сделала?! Что мешает общаться? Да, старший Алеша очень в обиде, ему больно, и сейчас сын в том возрасте, когда ему кажется: все, что было раньше — фальшь». Алиса Казьмина

Как отметила Казьмина, дочь футболиста Есения уже забывает отца. По ее словам, игрок пропускает самый прекрасный возраст своего ребенка, когда она начинает разговаривать. При этом Алиса заметила, что ее дети готовы к общению с футболистом. Вот только ему это на данном периоде жизни совершенно не надо.

Напомним, что Аршавин требует, чтобы Казьмина с детьми покинула его апартаменты в Санкт-Петербурге. Журналистка отметила, что он ведет себя отвратительно и хочет оставить всю семью на улице, сообщает «СтарХит».