На руках с малышкой: Мэрилин Керро продемонстрировала фигуру после вторых родов

Звезда «Битвы экстрасенсов» 2013 года выпуска Мэрилин Керро запомнилась многим яркой внешностью, а также романтическими отношениями с коллегой по съемочной площадке Александром Шепсом.

Поклонники долго ждали их скорейшей свадьбы, но так и не дождались. Экстрасенс порвал отношения с девушкой, которая хотела семью и детей. Однако Мэрилин долго не переживала и нашла успокоение в лице норвежского плотника Марка Хансена. С ним у нее два года назад появился на свет сын Кайус-Уильям, а через полтора года и дочь Селин Мари.

Сейчас пара уже не живет вместе, но звезда утверждает, что это только на пользу их отношениям. Дескать, они всегда останутся семьей, потому что у них есть дети, а живут они отдельно, чтобы не мешать друг другу выстраивать свой путь.

Девушка долгое время не показывала свою маленькую наследницу, как и свою фигуру после родов, выбирая своеобразные ракурсы для селфи. И вот Мэрилин, наконец, решилась, представ на снимке в stories Instagram постройневшей и похорошевшей. Участница шоу держала на руках малышку, нарядив ее в розовое платьице и украсив ее головку повязкой с бантом.