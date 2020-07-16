Ягудин поделился снимками с Плющенко с чемпионатов мира и Европы, на которых его обыграл

Олимпийский чемпион 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин разместил в Instagram серию архивных снимков с другими фигуристами. На кадрах можно увидеть его, в частности, в японском Нагано на Олимпиаде 1998 года.

Кроме того, здесь же фотографии с чемпионата мира и Европы вместе с Евгением Плющенко. Причем это были именно те турниры, на которых он обыгрывал своего непримиримого соперника по сборной. Специально или нет он разместил именно эти фотографии, не совсем понятно, но факт остается фактом. К примеру, снимка с чемпионата мира 2001 года в Ванкувере, где Алексей проиграл Евгению, нет.

«Какие вы тут все классные и молодые. Смотрела и болела за вас, хотя сама живу в Казахстане», «Как мы все обожали в те годы смотреть соревнования по фигурному катанию», «Эти кадры можно смотреть вечно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ягудин выиграл у Плющенко на играх в Америке в 2002 году. Через четыре года нынешний супруг продюсера Яны Рудковской реабилитировался и одержал победу. Правда, Ягудин там уже не выступал.

В 2014 году на играх в Сочи Плющенко выиграл в командном турнире, став двукратным олимпийским чемпионом. До сих пор у двух великих российских фигуристов очень непростые отношения.