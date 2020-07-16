«Как девочка»: Певцов запечатлел 55-летнюю жену в мини-шортиках и без макияжа

Артист обожает свою супругу и делится секретом своего семейного счастья с подписчиками.

57-летний актер Дмитрий Певцов уже четверть века счастлив в браке с 55-летней артисткой Ольгой Дроздовой, воспитывает с ней 12-летнего сына Елисея.

Однако для знаменитости это не первые отношения. Долгое время он жил в гражданских отношениях со своей коллегой и однокурсницей по ГИТИСу Ларисой Блажко. Этот фактический брак не сложился, а их общий сын Даниил, поразительно похожий на своего отца, ушел из жизни в 2012 году, случайно упав с балкона.

Сейчас звезда живет в мире и покое со своей второй женой и нередко делится со своими подписчиками секретами семейного счастья. Он убежден, что сохранить верность и хорошие отношения супругам помогает вера. Житейской мудростью решил поделиться Дмитрий и в своем последнем посте Instagram.

«Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем. (Митр. Антоний Сурожский)», — процитировал он слова митрополита.

В качестве иллюстрации актер предложил фотографию своей семьи, запечатлевшись с супругой и сыном. 55-летняя Ольга Дроздова предстала на снимке без макияжа, в легком топе и мини-шортиках, очаровав своим видом многих фолловеров Певцова.