Илья Прусикин поделился видео с двухлетним сыном, на котором дарит ребенку игрушечный Porsche

Лидер группы Little Big Илья Прусикин в Instagram поделился забавным видео со своим наследником. На кадрах можно увидеть его сына Добрыню, который получил от звездного отца прекрасный подарок – игрушечный автомобиль Porsche.

«Добрыня, это тебе машина. Папа купил Porsche, и тебе купил. Нравится? Надо сначала поцеловать папу, ты чего. Давай бантик развяжем», — говорит на кадрах записи певец.

Отметим, что запись вела супруга музыканта продюсер Ирина Смелая.

«Нравится тебе, зайчик? Все, ты поехал?» — спросила она, обращаясь к наследнику. «У Добрыни теперь тоже Porsche! Но имя он ему пока еще не дал», — сделал подпись под записью Илья Прусикин.

Совсем недавно он купил дорогой немецкий автомобиль на семь миллионов рублей. Причем музыкант дал ему необычное имя — Антон.

Напомним, что Илья Прусикин и Ирина Смелая вместе с 2016 года. В ноябре 2017 года на свет появился их сын Добрыня, от которого музыкант и его супруга без ума.