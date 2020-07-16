«Отличный ракурс»: Самбурская засветила пикантную родинку на груди, примерив платье с глубоким декольте

Звезда «Универа» Настасья Самбурская известна своим сильным и смелым характером. Плюс ко всему девушка прекрасно знает о своих достоинствах, открыто демонстрируя их.
В личном блоге актриса обнародовала селфи, которое произвело фурор среди ее поклонников. Девушка запечатлелась в синем платье-декольте с цветочным принтом, рукавами бишоп и открытыми плечами, собрав в одном образе сразу несколько трендов.
«Самые главные цвета лета – это голубой и синий. Все оттенки – начиная с темно синего до голубого неба», — рассказал Teleprogramma.pro тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов.
Эксперт также заметил, что в этом сезоне крайне актуальны цветочные принты. По-прежнему в моде открытые плечи и пышные рукава.
Однако не только актуальность наряда привлекла публику. Настасья выбрала для своего фото довольно смелую перспективу, которая не могла скрыть красоту ее бюста и пикантную родинку на нем.
«Отличный ракурс», «Оооох… ну хорошо же!!!», «Огонь девчонка», «Хороший вид, хорошее летнее платье», «Это лучшая картина», «Прекрасно выглядите, вы просто огонь», «Зачем так? Есть люди со слабым сердцем», «А какие глаза выразительные», — прокомментировали фолловеры.