«Отличный ракурс»: Самбурская засветила пикантную родинку на груди, примерив платье с глубоким декольте

Звезда «Универа» Настасья Самбурская известна своим сильным и смелым характером. Плюс ко всему девушка прекрасно знает о своих достоинствах, открыто демонстрируя их.

В личном блоге актриса обнародовала селфи, которое произвело фурор среди ее поклонников. Девушка запечатлелась в синем платье-декольте с цветочным принтом, рукавами бишоп и открытыми плечами, собрав в одном образе сразу несколько трендов.

«Самые главные цвета лета – это голубой и синий. Все оттенки – начиная с темно синего до голубого неба», — рассказал Teleprogramma.pro тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов.

Эксперт также заметил, что в этом сезоне крайне актуальны цветочные принты. По-прежнему в моде открытые плечи и пышные рукава.

Однако не только актуальность наряда привлекла публику. Настасья выбрала для своего фото довольно смелую перспективу, которая не могла скрыть красоту ее бюста и пикантную родинку на нем.