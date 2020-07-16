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Лиза Арзамасова попросила Илью Авербуха построить для их семьи новый дом

Скоро хореограф с актрисой переедут в шикарные апартаменты.

Лиза Арзамасова попросила Илью Авербуха построить для их семьи новый дом
Арзамасова попросила Авербуха построить для них новый дом/http://globallookpress.com/

Ведущая шоу «Фигурвью» и главный аналитик российского фигурного катания Елена Родина сообщила, что 25-летняя актриса Лиза Арзамасова попросила своего возлюбленного хореографа Илью Авербуха построить для их семьи новый дом.

«Лиза, видимо, захотела новый дом. Если бы не Арзамасова, то Илья Авербух еще лет десять жил в старом доме».

Елена Родина

Известно, что свой старый дом на берегу Истринского водохранилища Илья Авербух в самое ближайшее время продаст. Причем новый особняк появится рядом, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что роман Ильи Авербуха и его молодой возлюбленной начался, как теперь выясняется, в 2012 году. На тот момент звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова была еще несовершеннолетней. Хореограф побоялся общественного осуждения и эту связь скрывал. Пресса узнала о романе звезд лишь недавно.

Авербуха и Арзамасову засняли на одной из террас, где они мило беседовали. После этого скрывать отношения стало нереально. И Авербух, и его вторая половинка, которая младше на 21 год, признались, что уже давно вместе.

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