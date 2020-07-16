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«Перебор с фотошопом»: Безрукова удивила публику неузнаваемым лицом

Актрису раскритиковали фолловеры за снимок в личном блоге.

«Перебор с фотошопом»: Безрукова удивила публику неузнаваемым лицом
Ирина Безрукова. Фото Global look press.

Ирину Безрукову фолловеры раскритиковали за последний пост в ее личном блоге. Звезда обнародовала снимок в приспущенном с плеч банном халатике на фоне дровницы, решив поделиться своей жизненной философией.

«Вот и наступила середина лета! Вот так ждешь его с нетерпением, а оно незаметно проходит.  Успевайте наслаждаться и ловить каждую минуту этих дней, ведь не зря говорят: лето — это маленькая жизнь!» — написала она.

Увы, но слова звезды остались практически незамеченными ее фоловерами. Внимание публики привлек фотокадр, на котором актриса оказалась мало похожей на себя. Не секрет, что такое случается – люди выходят на снимках совсем иными, чем в жизни. Однако многие подписчики решили, что это вовсе не случайность, обвинив артистку в излишнем увлечении фоторедактором.

Ирина Безрукова. Фото
Ирина Безрукова. Фото личного блога звезды https://www.instagram.com/irina_bezrukova_official/

«Шопнули себя нереально», «Уже перебор с фильтрами, скоро на фотографиях будет младенец», «Ирина, Вы очень красивая сама по себе! Зачем столько обработки? Не узнать», «Зачем-то начался фотошоп», «Я вас не узнала», «Кто это?», «Перебор с фотошопом», «Ирочка вы итак красотка. Зачем вам фотошоп?» — можно увидеть в комментариях Instagram.

Отметим, что верные почитатели Ирины не нашли в ее фотографии никаких подводных камней.

«Божественная», «Лучезарная», «Самая красивая», «Ирина, вы бесподобны! Эталон элегантности и женственности!» — написали они.

Безрукова новостиИрина Безруковаобвинения в фотошопе

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Безрукова новостиИрина Безруковаобвинения в фотошопе
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