«Перебор с фотошопом»: Безрукова удивила публику неузнаваемым лицом

Ирину Безрукову фолловеры раскритиковали за последний пост в ее личном блоге. Звезда обнародовала снимок в приспущенном с плеч банном халатике на фоне дровницы, решив поделиться своей жизненной философией.

«Вот и наступила середина лета! Вот так ждешь его с нетерпением, а оно незаметно проходит. Успевайте наслаждаться и ловить каждую минуту этих дней, ведь не зря говорят: лето — это маленькая жизнь!» — написала она.

Увы, но слова звезды остались практически незамеченными ее фоловерами. Внимание публики привлек фотокадр, на котором актриса оказалась мало похожей на себя. Не секрет, что такое случается – люди выходят на снимках совсем иными, чем в жизни. Однако многие подписчики решили, что это вовсе не случайность, обвинив артистку в излишнем увлечении фоторедактором.

«Шопнули себя нереально», «Уже перебор с фильтрами, скоро на фотографиях будет младенец», «Ирина, Вы очень красивая сама по себе! Зачем столько обработки? Не узнать», «Зачем-то начался фотошоп», «Я вас не узнала», «Кто это?», «Перебор с фотошопом», «Ирочка вы итак красотка. Зачем вам фотошоп?» — можно увидеть в комментариях Instagram.

Отметим, что верные почитатели Ирины не нашли в ее фотографии никаких подводных камней.