«Младшую дочь не видел полтора года»: Андрей Аршавин угнетен, что не общается с Есенией

Футболист Андрей Аршавин признался, что его очень угнетает отсутствие в его жизни общения с младшей дочерью Есенией. Она, напомним, родилась у футболиста в 2017 году от брака с журналисткой Алисой Казьминой.

«Дочку младшую я не видел уже полтора года. Может быть, придется ее не видеть очень долгое время. Но на это были объективные и субъективные причины». Андрей Аршавин

По словам игрока, со своими детьми от телеведущей Юлии Барановской он в свое время не виделся более шести лет. За последнее время они стали часто встречаться. Как сказал Аршавин, его дети подросли, и он может всегда им позвонить и позвать на прогулку.

Кстати, с Барановской за последние семь лет он пересекался всего один раз. По его словам, лучше бы этой встречи не было. Она была случайной.

Добавим, что у футболиста трое детей от Юлии Барановской и дочь Есения от Казьминой. По словам Аршавина, он скучает и по своим неродным детям. У Казьминой, как известно, есть сын и дочь от предыдущих отношений. Никаких укоров со стороны детей в свой адрес он не чувствует, сообщает «Фонтанка».