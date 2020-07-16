Не дотянул до Давы: Илья Прусикин купил шикарный автомобиль за семь миллионов рублей

Музыкант Илья Прусикин из группы Little Big в Instagram похвастался своей дорогой покупкой. Он приобрел автомобиль Porsche Cayenne за семь миллионов рублей.

«Все… Я вырос! Знакомьтесь, порш Антон. Мой первый Porsche! Поздравляйте в комментах». Илья Прусикин

«Отличный автомобиль, на котором можно ездить хоть куда», «Достойная машина для достойного Ильича», «Машина просто великолепна. Поздравляем вас Илья», — отметили в комментариях пользователи, которые, судя по всему, очень рады за музыканта.

Добавим, что недавно блогер Дава, возлюбленный певицы Ольги Бузовой, также хвастался в Сети покупкой дорогой машины. Он купил ВMW Х6 М Competition. Цена этой машины варьируется от 9,7 до 11,6 миллионов рублей и зависит от комплектации.

Напомним, что питерская команда Little Big в этом году должна была поехать на музыкальный песенный конкурс «Евровидение». Из-за пандемии он был перенесен на год. В следующем году Прусикин и его музыканты, которые считались одними из фаворитов, постараются одержать победу.