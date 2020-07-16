«Выступаю для важного человека»: Бузова в боди и сапогах-чулках блеснула на частной вечеринке

Певица не стала скрывать, что для нее это крайне серьезное мероприятие.

Ольга Бузова впервые вышла на сцену после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса и соответствующих ограничительных мер. В личном блоге звезда призналась, что давно ждала этого.

«Для нашей команды сегодня самое настоящее событие. Я выступаю для очень важного человека. Сцена, я так тебя ждала!» — сказала Ольга.

Поющая ведущая обнародовала несколько кадров с этого концерта. Девушка вышла на сцену в черно-белом ажурном боди, которое великолепно подчеркивало ее стройную фигуру, акцентируя грудь. На ногах у звезды оказались сапоги-чулки, которые крепились к верху наряда при помощи ремешков.

Вместе с ней на сцену вышли мужчины-танцовщики. Бузова исполнила свои основные хиты: «Танцуй под Бузову», «Водица», «Лайкер», «Вот она я» и другие.