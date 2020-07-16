«Любовь и нежность»: Алена Хмельницкая поделилась фото подросшей младшей дочери от Кеосаяна

Ксении в июне этого года исполнилось десять лет.

Актриса Алена Хмельницкая в Instagram поделилась снимком своей младшей дочери Ксении. В июне этого года девочке исполнилось десять лет. Ее отец — телеведущий Тигран Кеосаян. На фотографии ребенку кто-то дарит цветы. Надо отметить, что Ксения заметно подросла за последнее время. Она превращается с годами в настоящую красавицу.

«Девочки. Цветочки. Любовь и нежность. И пусть будет так». Алена Хмельницкая

«Какая красивая и нежная фотография», «Ксюша растет настоящей красотулей», «Очень симпатичная девочка, которой мы все желаем счастья на ее жизненном пути», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ксения родилась от первого брака Хмельницкой. У девочки есть также старшая сестра Александра, которая старшее нее на 16 лет. Она окончила «Школу искусств Тиша» в Нью-Йоркском университете. Ее работа связана с режиссурой. Сейчас Алена Хмельницкая, которая несколько лет назад рассталась с Кеосаяном, живет с бизнесменом Александром Синюшиным. Он занимается прокатом звукового и светового оборудования для различных шоу. Вместе пара уже больше четырех лет. Синюшин моложе своей гражданской супруги на 13 лет.