«На Веру из «Ворониных» смахивает»: Подкаминская стала жгучей брюнеткой с «рваной» челкой

Далеко не все поклонники оценили преображение звезды.

Звезда «Кухни» Елена Подкаминская решилась на кардинальное бьюти-преображение. Актриса покрасила волосы в черный цвет, выпрямила их и подстригла «рваную» челку. Результатом своего смелого эксперимента знаменитость поделилась в личном блоге с подписчиками.

«В поисках образа», — подписала она кадр.

Увы, но большинство фолловеров, хоть и признало, что артистка в любом случае обладает привлекательной внешностью, все-таки заметили, что в прежнем образе ей было лучше.

«Не, прошлая Елена мне больше нравится. Обожаю вас, вы лучшая!», «Я не узнаю вас», «Вам бы наоборот в тотал блонд», «Однозначно нет», «Вы красавица, но цвет не ваш!», «Неее, не надо. Этот цвет прибавляет годков», «С легкими кудрями лучше!», «Красавица, но выглядите так старше», — отметились в комментариях подписчики.

Не обошлось и без любопытных сравнений: «Клеопатра», «Моника Белуччи», «На Веру из «Ворониных» смахивает», «Мортиша Аддамс».

Впрочем, верные почитатели артистки похвалили ее за смелость: «Красавица», «Иногда нужно меняться, у женщин это в крови», «Вы в любом виде хороши необычайно».