Сколько платят за отпуск звезды: Бабкина – 66 тысяч рублей в день, Лазарев – вдвое меньше

Этим летом редкая отечественная звезда может похвастаться отдыхом за границей, вот и приходится им осваивать черноморское побережье. А он, к слову, тоже стоит совсем не копейки. Журналисты КП выяснили, во сколько обходится нашим артистам отпуск на российском юге.

Надежда Бабкина в этом сезоне решила набраться сил без мужа и улетела в Крым в сопровождении молодого коллеги. Скупиться «казачка Надя» не стала и заселилась в один из самых дорогих отелей Ялты, выбрав систему «все включено». Здесь самый «дешевенький» номер категории De luxe обходится в сутки в 66 тысяч рублей.

Для сравнения: Сергей Лазарев, хоть и выбрал одну из самых дорогих гостиниц в Сочи, платит за номер вдвое меньше, luxe в его отеле обходится в 33 тысячи рублей в сутки.

А вот Дана Борисова, увы, позволить себе такую роскошь не может. Она выбрала отель на сочинском побережье в четыре звезды и не жалеет, ведь здесь разрешено селиться с животными. Заплатила за свой отдых звезда 74 тысячи. И это не за день, а за все 10 дней. Правда за собачку по кличке Мишель ей пришлось доплатить по 2 тысячи рублей в день.