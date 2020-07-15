Звезде «Великолепного века» Озану Гювену грозит до 13,5 лет тюрьмы за избиение невесты

Исполнитель роли Рустем-паши поссорился с возлюбленной в кафе, а потом они продолжили выяснить отношения дома. В итоге на актера было написано заявление в прокуратуру.

Сериал «Великолепный век» нашел отклик во многих сердцах русских женщин. Озан Гювен сыграл в этой турецкой картине обаятельного злодея Рустема-пашу, но оказалось, что в жизни он тоже способен на плохие поступки. Еще недавно в СМИ обсуждали предстоящую свадьбу актера с его возлюбленной Дениз Булусуз, редактором местного издания. А теперь стало известно, что девушка готова судиться с артистом.

Озан накануне поссорился с избранницей прямо в кафе. Когда пара пришла домой, то продолжила выяснить отношения. Отмечается, что артист напал на возлюбленную, отобрал телефон, а затем не давал ей покинуть дом. Дениз пожаловалась на жениха в прокуратуру. Она обвинила его в умышленном причинении телесных повреждений, а также в ограничении свободы и насилии.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза, после которой возбудили уголовное дело. Теперь Гювену может грозит от 3 до 12,5 лет тюремного заключения, об этом пишет газета Sabah.

Добавим, что после скандала поклонники турецкого сериала обрушились с критикой на актера. В его соцсетях теперь люди пишут гневные комментарии. Осудили его поступок и коллеги. Дело уже получило оглушительный резонанс. Правительство Турции на примере данного случая намерено показать, что, независимо от статуса и положения человека в обществе, оно будет бороться с любыми проявлениями домашнего насилия.

Напомним, что Озан был женат. От первого брака с режиссером Тюркан Дерья у него есть сын Али Атеша. С женой актер расстался в 2010 году.