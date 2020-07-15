Прохор Шаляпин удивил снимком с гольфисткой в откровенном купальнике, готовящейся к удару

На неофициальной страничке музыканта Прохора Шаляпина в Instagram появился очень любопытный снимок, который сразу привлекает внимание. В кадре можно увидеть довольного певца, а рядом с ним при этом находится гольфистка, готовящаяся к удару. Причем она приняла достаточно откровенную позу. На загадочной женщине лишь купальник. Разглядеть, кто она такая, не представляется возможным. Дама запечатлена сзади.

В комментариях пользователи стали подшучивать над Шаляпиным: «Прохор, а слабо свою попу показать?» «Лучше иметь красивые мозги, чем такую красивую попу», «Прохор, расскажи, что это за дама?»

Отметим, что сейчас у музыканта бурный роман с миллионершей из Канады русскоязычного происхождения. Ее зовут Татьяна Дэвис. Ей сорок лет. По слухам, дама сердца музыканта купила ему квартиру в Москве. Впрочем, сам он эту информацию не подтверждал.

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Ранее Прохор Шаляпин состоял в отношениях с пианисткой из Киева Виталиной Цымбалюк-Романовской. Она бывшая супруга народного артиста Армена Джигарханяна. Спустя некоторое время звезды предпочли расстаться.