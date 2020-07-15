«Лиза не так проста, как кажется»: Лобачева боится, что Арзамасова оставит ее сына без наследства

Фигуристка Ирина Лобачева заявила, что ее насторожила новость о романе бывшего мужа хореографа Ильи Авербуха и звезды «Папиных дочек» Лизы Арзамасовой. По ее словам, девушка она, безусловно, милая, но ее сыну от Авербуха Мартину надо быть с ней внимательнее.

Как отметила Лобачева, Арзамасова может с годами заставить Авербуха переписать на нее недвижимость, которая должна достаться их сыну Мартину.

«Пусть женится, только не надо Лизу прописывать. Сын у меня умный, я думаю, он правильно все до отца донесет, они сами разберутся. Лиза не так проста, как кажется». Ирина Лобачева

Лобачева добавила, что Авербух привлекает Арзамасову своей успешностью в финансовом плане. Актрису она считает девочкой себе на уме. Причем, как она думает, огромное влияние на девушку оказывает ее мать, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Авербух и Арзамасова недавно перестали скрывать свои чувства от публики. По слухам, вместе они уже восемь лет.