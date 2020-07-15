Илья Авербух начал встречаться с Лизой Арзамасовой, когда ей было всего 17 лет

Ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина заявила, что хореограф Илья Авербух стал встречаться с актрисой Лизой Арзамасовой, когда ей было всего 17 лет. Это случилось в 2012 году. Их знакомство началось на проекте «Лед и пламень». Авербух тогда выступал продюсером и постановщиком.

«Я уверена, что их роман начался в 2012 году, когда Илья позвал ее на главную роль в ледовое шоу по мотивам мультсериала «Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир». Это был единственный случай за всю историю его постановок, когда главную роль катала не профессиональная фигуристка».

Елена Родина

Как считает Родина, тогда Авербух скрывал свой роман с несовершеннолетней особой. Он понимал, что журналисты и общественное мнение будут против него. Быть предметом сплетен он не захотел. Сейчас же пришла пора раскрыть все карты. Арзамасовой, как она заверила, надоело скрываться от общественности. Дальше, как она считает, семейство обзаведется ребенком. Это вполне логично в сложившейся ситуации. При этом Родина заметила, что Авербух не горит заводить детей, но молодая актриса вполне его может переубедить, сообщает «Комсомольская правда».

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Отметим, что Авербух и Арзамасова лишь недавно перестали скрывать чувства друг к другу. Журналистам удалось заснять их на террасе одного из ресторанов, где они мило беседовали. Позже они подтвердили, что у них роман. Правда, вдаваться в детали своих отношений с пользователями и фанатами они не стали. Арзамасова между тем не так давно удивлялась, что у нее стало очень много подписчиков, которые оставляют комментарии под ее постами. Раньше, по ее словам. такого не наблюдалось.