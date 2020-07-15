Адвокат Михаила Ефремова озвучил сумму, которую хотят взыскать с актера родственники погибшего

Как отметил Эльман Пашаев, он советует своему подзащитному не слушать бред.

Адвокат актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, назвал сумму, которую хотят через суд взыскать со звезды родственники погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. По его словам, речь может идти о сорока миллионах рублей. Он советует своему подзащитному не слушать этот бред. По его мнению, в лучшем случае будет компенсация морального вреда. А это примерно миллион рублей.

Как считает Пашаев, если бы родственники Ефремова были сговорчивее, то получили бы намного больше. Сам он перестал с ними выходить на связь, когда понял, что они откровенно наживаются на трагедии и ходят на ток-шоу. За каждый эфир, по его мнению, им перепадает по 350 тысяч рублей.

«С женой Захаров 22 года не проживал. Да, Ефремов готов был компенсировать моральный вред, но не такими суммами». Эльман Пашаев

Также юрист опроверг версию, что Ефремов якобы хочет сменить адвоката. Как он выразился, его танком не убрать от подзащитного, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Михаил Ефремов устроил в пьяном виде смертельное ДТП. Сейчас он находится под домашним арестом. Скорее всего, актер получит реальный уголовный срок за свое преступление.