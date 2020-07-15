«Ее видели в ночных клубах с другими мужчинами»: подруга Телегина высказалась о Пелагее

По словам девушки, певица сама виновата в разрыве с супругом.

Подруга хоккеиста Ивана Телегина заявила, что именно Пелагея виновата, что рухнул ее брак. По словам девушки, было много версий, что якобы именно спортсмен изменял супруге. Но это совсем не так.

«Пелагея сама виновата в разрыве с мужем. Она постоянно подбрасывала ему поводы для ревности. Ее видели в ночных клубах с другими мужчинами. Иван переживал. Какому мужу это понравится!» Подруга Ивана Телегина

По словам подруги хоккеиста, звездная исполнительница очень властная натура. Когда в семье начались ссоры, то она считала, что Телегин рано или поздно приползет к ней и начнет просить прощение. Но этого не случилось. У него появилась очень хорошая девушка Мария Гончар, с которой он сейчас счастлив.

Исполнительница в какой-то момент поняла, что мужа уже не вернуть. Тогда начались манипуляции с дочкой Таисией. Певица просто не дает сейчас Телегину принимать участие в воспитании дочки. Он может общаться с ребенком только по видеосвязи. Пелагея, как считает подруга, просто не пускает Телегина на порог их дома, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Пелагея и Иван Телегин решили расстаться, несмотря на общего ребенка. При этом у каждой стороны своя правда, что стало причиной развода. Представители певицы, к примеру, утверждают, что спортсмен постоянно изменял жене.