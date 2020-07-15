Владимир Березин объяснил, почему Бузова не понесет наказание за пьяный эфир на «Доме-2»

Как отметил диктор, в программе рассказывают вовсе не о шедеврах мирового искусства.

Диктор Владимир Березин заявил, что появившаяся под градусом в эфире проекта «Дом-2» телеведущая и певица Ольга Бузова вряд ли понесет за свой поступок хоть какое-то наказание. Причина в том, что в этой программе рассказывают вовсе не о шедеврах мирового искусства, а о пороках, которые всячески выставляются напоказ.

Как заметил Березин, Бузова как нельзя точно вписывается в стилистику данной программы, поэтому нет ничего страшного, что она пришла «на бревно» подшофе.

«Я не вижу тут противоречий. В этой программе занимаются сексом, матерятся, дерутся — разве подвыпившая Бузова страшнее всего этого?»

Владимир Березин

Как сказал диктор, Бузова все-таки далеко не телеведущий Владимир Познер. Вот если бы он пришел пьяным, это вызвало бы шок. Но, как считает Березин, такое в принципе невозможно, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Ольга Бузова с заплетающимся языком вызвала шок у многих россиян после просмотра эфира «Дома-2». Звезда позже в соцсетях призналась, что действительно выпила перед началом программы с подругами. Правда, затем она потерла свой пост, видимо, боясь народного гнева и осуждения со стороны коллег.