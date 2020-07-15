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Дизайнер нашла изъяны в «похоронном имидже» Наргиз и «колхозном стиле» Божены Рынски

Как отметила Аника Керимова, звездам следует следить за собой более тщательно.

Дизайнер нашла изъяны в «похоронном имидже» Наргиз и «колхозном стиле» Божены Рынски
Дизайнер нелестно отозвался о стиле Наргиз и Рынска/http://globallookpress.com/

Дизайнер Аника Керимова раскритиковала стиль в одежде певицы Наргиз Закировой и светской львицы Божены Рынски. По ее словам, у исполнительницы на фотографиях очень мрачный образ.

Наргиз. Фото
Дизайнер нелестно отозвалась о стиле Наргиз/https://www.instagram.com/nargizzakirova_official/

«Как на похороны пришла, прости Господи. Бархан сейчас в тренде, но его нужно правильно носить».

Аника Керимова

Как считает Керимова, у Наргиз нет собственного стилиста. Отсюда и такие провалы в образе. По ее мнению, сегодня звезды стали экономить на профессионалах, что делать категорически нельзя. Она отметила, что Наргиз ужасно выглядит.

Досталось от Керимовой и журналистке Божене Рынске. По ее словам, стиль светской львицы достаточно колхозный. Платье в цветочек и перчатки звезду не красят. Как считает Керимова, для журналистки больше бы подошло платье-футляр, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Аника Керимова считается одним из самых модных российских дизайнеров. Нередко звезды прислушиваются к ее советам.

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Аника КеримоваБожена РынскаЗвездный стильмода и стильмодный разборНаргиз ЗакироваНаргиз последние новостиНовости google
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