Закрутившая роман с Авербухом Арзамасова удивилась количеству комментариев под своим постом

Звезда сериала «Папины дочки» 25-летняя Лиза Арзамасова в Instagram заявила, что люди гораздо лучше, красивее и интереснее, чем иногда сами о себе думают! В дороге она обычно старается ответить на большее количество комментариев и вопросов, которые ей поступают.

«Отвечаю обычно по порядку, но тут у меня обнаружился пост, под которым больше 1500 комментариев. Сразу было понятно, что ответить всем не смогу. И тогда я стала открывать ваши профили и смотреть ваши фотографии. Я так увлеклась. И даже расстраивалась, когда профили были закрытыми. Вы прекрасны! Лето, цветы, пейзажи, ваши дети и родители, ваши улыбки, урожаи, хобби, вкусности на столе, глубокие философские мысли. Я очарована. Будто какую-то очень красивую картину мира увидела». Лиза Арзамасова

Как отметила звезда, многие люди находят повод для радости и место для красоты на своих страничках в соцсетях. Она со своей стороны, рассматривая кадры, улыбалась до ушей.

Отметим, что не так давно стало известно о романе Лизы Арзамасовой с хореографом Ильей Авербухом. Он старше звезды «Папиных дочек» на 21 год.