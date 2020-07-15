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«В этом доме живет любовь»: Юлия Ковальчук побаловала Алексея Чумакова романтическим ужином при свечах

С помощью изысканной сервировки она создала особое настроение.

«В этом доме живет любовь»: Юлия Ковальчук побаловала Алексея Чумакова романтическим ужином при свечах
Юлия Ковальчук с мужем. Фото: Михаил Фролов/ КП.

Юлия Ковальчук в браке с Алексеем Чумаковым почти 10 лет, все это время пара служит образцом для подражания. Звезды практически всегда появляются в свете вместе, излучая любовь и счастье, и ни разу не засветились в скандальных историях.

При этом поженились артисты не сразу, до бракосочетания они встречались и проверяли свои отношения на прочность пять лет. Дополнительная искорка у них появилась в октябре 2017 года, когда родилась их дочь Амелия. Папа и мама обожают свою малышку и старательно оберегают ее от глаз публики, считая, что лишний раз детей показывать не стоит.

Тем не менее Юлия часто делится со своими поклонниками секретами своего семейного счастья. И один из них — вполне традиционный — это кулинарные изыски от хозяйки дома. Ковальчук собственноручно готовит для любимого вкусные домашние пироги и устраивает романтические вечера.

Один из таких певица продемонстрировала в личном блоге. Любимица публики красиво сервировала стол, стоящий возле окна и зажгла свечи.

«Одна из идей для дождливого вечера», — подписала она кадр, украсив его хештегами #лето, #дождь, #любовь, #алексейчумаков.

«Очень тепло и уютно. В этом доме живет любовь!», «Просто сказка. Так уютно и романтично», «Потрясающе. Прекрасно и замечательно», — откликнулись на пост фолловеры.

Алексей Чумаковзвёздная параромантический ужинЮлия КовальчукЮлия Ковальчук и Алексей ЧумаковЮлия Ковальчук последние новости

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Алексей Чумаковзвёздная параромантический ужинЮлия КовальчукЮлия Ковальчук и Алексей ЧумаковЮлия Ковальчук последние новости
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