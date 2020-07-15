«Рукава из органзы»: дочь Маликова запечатлелась у березки в платье, способном «разбивать сердца»

Как отметила наследница музыканта, лично для нее данный наряд — символ любви и волшебства.

Дочь музыканта Дмитрия Маликова, Стефания, в Instagram похвасталась своим красивым белоснежным платьем. Неизвестный фотограф запечатлел девушку у березки в очень симпатичном наряде.

«То самое платье, которое способно разбивать сердца. На это платье использовано более 3,5 метра шифона, а рукава изготовлены из органзы, чтобы держали форму. Лично для меня это платье символ любви и волшебства».

Стеша Маликова

«Ангел любви. Стеша, ну просто любовь», «Вы прекрасны в этом наряде», «Очень красивая!» — отреагировали в комментариях пользователи.

Отметим, что дочь Дмитрия Маликова появилась на свет в феврале 2000 года. Ее мать — Елена Изаксон. Интересно, что на протяжении восьми лет музыкант жил с женщиной в гражданском браке. Лишь когда Стефания появилась на свет они сыграли свадьбу. Чуть больше двух лет назад у Стефании родился брат Марк.