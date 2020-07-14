«К детям отношусь трепетно»: актер «Улиц разбитых фонарей» подозревает в краже сына бывшую жену

Актер «Улиц разбитых фонарей» и «Ментовских войн» Георгий Поздняков заподозрил бывшую жену в краже сына. Напомним, один из мальчиков артиста исчез 3 июля в Санкт-Петербурге. Мужчина привез наследников погостить к бабушке. Через несколько дней женщина отправилась с внуками на прогулку, где ее подстерег новый возлюбленный жены Позднякова. Он молча забрал младшего мальчика, усадил в машину и скрылся в неизвестном направлении.

Позже стало известно, что злоумышленник намеревался увезти и старшего сына, но сделать это не смог. На крик несчастной женщины на улицу выскочил сам Поздняков – ему пришлось бежать за транспортным средством по улице в домашней одежде и босиком, но догнать автомобиль все равно не удалось.

больше по теме «Поцелушечки»: жена Овечкина впервые запечатлела своих сыновей вместе Сережа обожает младшего братика Илью.

Без промедления Поздняков обратился в правоохранительные органы с заявлением. Сейчас по нему работают силовики. Отыскать похищенного пока не удалось. Журналистам Георгий рассказал – он практически уверен, что исчезновение сына – дело рук его бывшей жены. Уже долгое время мужчина пытается урегулировать вопрос проживания мальчиков через суд. Все, чего сейчас хочет актер – вновь обнять отпрысков.

«Я к детям отношусь очень-очень трепетно», — приводит его слова «Пятый канал».