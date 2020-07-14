«Королевство создала путем физического труда»: Волочкова объявила себя «балериной всея Руси»

Как отметила звезда, ее главный козырь в том, что она занимается любимым делом.

Танцовщица Анастасия Волочкова заявила, что от нее одновременно веет добротой, теплотой, искренностью, сексуальностью, радостью, счастьем и позитивом. Как заметила звезда, так случается в жизни тех дам, которые по-настоящему влюблены. Именно такой период сейчас и происходит в ее жизни. Как известно, у танцовщицы есть таинственный бойфренд, которого она, правда, упорно не хочет показывать публике.

«Свою профессию я выстрадала, придя в балетное училище, не имея абсолютно никаких данных, но став балериной всея Руси. И сегодня мой самый главный козырь – это мое любимое дело». Анастасия Волочкова

Как отметила танцовщица, она в этой жизни плачет достаточно часто. При этом звезда добавила, что «свое королевство создала путем большого физического труда и противостояний». По словам Волочковой, любая королева, к сожалению, продаваема и чувствует боль. Но главное, как она считает, сохранить честь и достоинство. Слезы, как сказала Анастасия, она предпочитает скрывать от широкой публики, сообщает «Собеседник».

Напомним, что нынешней осенью Анастасия Волочкова планировала выйти замуж. Правда, из-за пандемии яркое торжество сейчас под большим вопросом. Звезда и сама не знает, как в будущем будут развиваться события, но замуж она все равно рассчитывает рано или поздно выйти.