Диетолог объяснила, как Андрей Разин похудел на 43 килограмма благодаря «диете Пугачевой»

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснила, как 56-летний продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, как он утверждает, похудел на 43 килограмма. По его словам, он заменил мясо на селедку, что и стало путем к успеху. Рецепт ему подсказали врачи певицы Аллы Пугачевой.

«Надо помнить, что ему уже 56 лет. В таком возрасте рекомендуется снижать употребление красного мяса. Если мы говорим о селедке, то надо помнить, что она в лечебном питании присутствует. Она должна быть вымочена в молоке. Дают ее один раз в неделю. И чаще всего стараются это делать в первой половине дня. Норма — 50–70 граммов. То есть совсем немного». Нурия Дианова

Как добавила диетолог, селедка — прекрасная рыба, если она, конечно, попадает на стол не соленой, а, например, мороженной.

«Ее можно приготовить запеченной или на пару. То же самое со скумбрией. Эта морская рыба богата жирами. Если есть возможность уйти от красного мяса и перейти на рыбу, то это хорошо. Мы сохраняем высококачественный белок в определенном количестве», — сказала специалист.

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Как отметила Дианова, только на слабосоленой селедке похудеть не получится, потому что это все же соленый продукт.

«Он так и не иначе будет задерживать жидкость. Поэтому нюансы кроются в деталях. Виды кулинарной обработки имеют значение. Вообще, идеальная потеря веса не более четырех килограммов в месяц. Кожа должна подтянуться. Не должны образоваться камни в почках и желчном пузыре», — заявила Дианова.

Справка Teleprogramma.pro

Нурия Дианова — главный диетолог центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД», врач-диетолог НУЗ ЦКБ № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД», гастроэнтеролог.