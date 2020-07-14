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«Какой наглый!»: Агата Муцениеце похвасталась своим «первым поцелуем после развода»

Актриса ловко потроллила своего супруга актера Павла Прилучного, который отдыхает с любовницей в Крыму.

«Какой наглый!»: Агата Муцениеце похвасталась своим «первым поцелуем после развода»
Муцениеце показал первый поцелуй после своего развода/http://globallookpress.com/

Актриса Агата Муцениеце в Instagram поинтересовалась у своих подписчиков, ждут ли они ее новых выпусков программы «Честные разводы». Она, как известно, рассказывает в своей передаче о непростых взаимоотношениях в семейных парах.

Звезда поделилась с поклонниками забавным видео. На кадрах можно увидеть ее кошку и собаку.

«Дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях целая пара. Это Пунция и Кефир. Они тоже развелись недавно, но дружат. И вот мне очень интересно узнать у вас, ребята, как вам удалось сохранить дружеские отношения. Так, а можно поподробнее. А он что?» — сказала Муцениеце и наклонилась к собачке, которая начала ее облизывать.

«Какой наглый! Мой первый поцелуй после развода», — заявила она.

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный 15 июля официально перестанут быть мужем и женой. Сейчас «мажор» отдыхает со своей новой возлюбленной актрисой из сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович в Крыму. Там же находятся общие дети Прилучного и Муцениеце.

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