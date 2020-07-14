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«Больше не ломайте нос по пьяни»: Башаров разразился гневной тирадой в адрес Собчак

Кроме того, актер посоветовал светской львице «беречь челюсть».

«Больше не ломайте нос по пьяни»: Башаров разразился гневной тирадой в адрес Собчак
Башаров разразился гневной тирадой в адрес Собчак/globallookpress.co

Актер Марат Башаров в Instagram разразился гневной тирадой в адрес светской львицы Ксении Собчак. Как известно, он – большой любитель игры в хоккей. Актер пригласил телеведущую на тренировку.

«Все — великие, талантливые, спортивные, верующие, которых не выгоняют из святынь, которые приходят к богу не с камерами! С нами играют и девушки, которые в православных святынях покрывают голову целиком, а не для картинки. Ну, и последнее! Хватит врать! Мы скоро посмотрим на вас, чего вы стоите? И как стоите на коньках! С великими фигуристами! Больше не ломайте нос по пьяни и берегите челюсть! Лед — это не сцена. Лед — работа! Над собой и над муженьком».

Марат Башаров

Один из поклонников Марата Башарова поинтересовался, чем вызван такой гневный спич в адрес телеведущей.

«Опять пиарится. Теперь через монастырь. Глупо. Страшно. Причем, правда всегда вылезет. Эту госпожу в театре видел, в кино видел, живой не видел (только в гробу по телеку). Скоро увидим на коньках. Вот, где люди открываются», — пояснил Башаров.

Напомним, что недавно телеведущая Ксения Собчак и режиссер Сергей Ерженков подали в Следственный комитет России заявление, в котором пожаловались на инцидент в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, где, как она считает, светская львица и ее команда подверглись нападению во время сбора материала о схиигумене Сергии.

Расследование касалось высказываний бывшего священнослужителя о пандемии коронавируса и обвинений в издевательстве над детьми. В монастырь она прибыла со сломанным носом, который повредила за несколько дней до этого.

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