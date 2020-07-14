«Спасибо тебе за все»: Эммануил Виторган пришел на могилу жены спустя 20 лет после ее смерти

Актриса Алла Балтер ушла из жизни 14 июля 2000 года в возрасте шестидесяти лет.

Актер Эммануил Виторган в Instagram поделился снимком с могилы своей второй жены актрисы Аллы Балтер. Она, напомним, мать актера Максима Виторгана. На фотографии можно увидеть красивый памятник и огромный портрет звезды советского кинематографа на Ваганьковском кладбище столицы.

«Сегодня 20 лет. Спасибо тебе за все».

Эммануил Виторган

«Такая красивая и талантливая. И так рано ушла», «Красавица необыкновенная. Помним ее», «Вечная память прекрасной и очень красивой актрисе. Всегда помним ее», — отреагировали в комментариях пользователи.

Напомним, что Алла Балтер страдала от онкологического заболевания. Актрису похоронили на Ваганьковском кладбище столицы. Спустя несколько лет после смерти супруги Эммануил Виторган женился на актрисе Ирине Млодик. Она подарила ему двух дочерей. Этель появилась на свет в 2018 году, а Клара — в августе 2019 года.